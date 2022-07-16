مدرب من البوسنة والهرسك للمولودية

بات التقني البوسني فاروق هادزيبيجيتش، السبت، مدربا جديدا لِفريق مولودية الجزائر.

وأمضى المدرب فاروق هادزيبيجيتش عقدا يدوم موسما واحدا، مع إمكانية تمديده في صيف 2023. كما أعلنت عنه إدارة نادي “العميد”.

وسيخلف فاروق هادزيبيجيتش (64 سنة) التقني التونسي خالد بن يحي (59 سنة)، الذي درّب مولودية الجزائر في الموسم الماضي.

وبقي فاروق هادزيبيجيتش بِلا عمل، منذ انتهاء مهمّته التدريبية مع منتخب الجبل الأسود في أواخر ديسمبر 2020.

وفضلا عن التجربة المُشار إليها، سبق للتقني هادزيبيجيتش تدريب منتخب بلاده البوسنة والهرسك، وأندية فرنسية وإسبانية وتركية.

وسبق للتقني هادزيبيجيتش أيضا تدريب رفيق صايفي وكريم زياني، في نادي تروا الفرنسي موسم 2003-2004.