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رياضة

مدرب موريتانيا: سنستفيد كثيرا من امتحان “الخضر”

علي بهلولي
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مدرب موريتانيا: سنستفيد كثيرا من امتحان “الخضر”
كورونتين مارتينس

تطرّق الناخب الوطني الموريتاني كورونتين مارتينس إلى “محاربي الصحراء”، في أحدث ظهور له عبر شريط فيديو نشره اتحاد الكرة المحلي، الجمعة.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع منافسه الموريتاني ودّيا بِملعب البليدة، مساء الخميس المقبل.

وقال كورونتين مارتينس إنه استحسن دعوة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بِتنظيم مباراة ودّية بين “الخضر” و”المرابطين”، ولم يتردّد في منح موافقته.

وسبق للتقني كورونتين مارتينس أن قاد منتخب موريتانيا ودّيا أمام الجزائر، بِملعب البليدة ومركز سيدي موسى مطلع جانفي 2017، وانتهت المقابلتان لِمصلحة “الخضر” تحت إشراف الإطار الفني البلجيكي جورج ليكنس.

وأضاف التقني الفرنسي أن “محاربي الصحراء” أبطال إفريقيا امتحان قوي وممتاز لِمنتخب موريتانيا، مُشيرا إلى حيازة زميله جمال بلماضي لِعدّة لاعبين بِمستوى عالمي.

وإذا كان المنتخب الوطني الجزائري قد شغل المركز الـ 33 عالميا، في آخر تصنيف للفيفا. فإن فريق موريتانيا تموقع في الرّتبة العالمية الـ 101.

واختتم الناخب الوطني الموريتاني كورونتين مارتينس تصريحاته، قائلا إنه ينظر إلى المقابلات الودّية على أنها محطّات شبه رسمية. وعليه سيكون أشباله مطالبين بِاللّعب من أجل الفوز، بِصرف النظر عن طبيعة المنافس.

هذا وكان تربّص منتخب موريتانيا قد انطلق داخل القواعد مساء الخميس، بِخضوع اللاعبين والجهاز الفني لِفحص الكشف عن المنشّطات.

ويشدّ وفد منتخب موريتانيا الرّحال جوّا بِاتّجاه الجزائر، بعد ظهر هذا السبت.

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