مدرب موريتانيا يعلّق بعد التعادل وديا مع منتخب المغرب

عبّر مدرب منتخب موريتانيا أمير عبدو، عن سعادته بالتعادل الذي حققه منتخب المرابطين، أمام المنتخب المغربي.

وقال أمير عبدو في تصريحات له عقب المباراة: “واجهنا منتخبا عالميا وقويا بلاعبيه القدامى والجدد وبدعم جماهيره ومدربه الذي هو صديقي أيضا، لذلك فالتعادل يعتبر معجزة”.

وأضاف عبدو: “لا أخفي أني لم أتوقع هذا السيناريو ولا هذه النتيجة، وأنا سعيد جدا بها وبردة فعل اللاعبين وصمودهم القوي رغم ضغط لاعبي المغرب في كثير من الفترات”.

وختم مدرب منتخب موريتانيا: “نتيجة كهذه تدفعنا للعمل ومواصلة الحضور بنفس الثقة التي كنا عليها الفريق في الكان، استفدنا كثيرا من هذا التربص، وخاصة لقاء المغرب، أعتقد أنه لا يمكنك الحضور هنا كل مرة وفرض تعادل من هذا النوع وبتلك الكيفية”.