مدرب مولودية البيّض يرمي المنشفة

أعلنت إدارة نادي مولودية البيّض، الأحد، عن انتهاء مهمّة التقني عبد الحاكم بن سليمان مدرب فريقها الكروي.

وقالت إدارة نادي مولودية البيّض في بيان لها إن المدرب بن سليمان قدّم استقالته، بعد اتّفاق بين الطرفَين.

وكان المدرب بن سليمان (48 سنة) قد حقّق إنجازا تاريخيا لِنادي مولودية البيّض، لمّا قاد الفريق عند نهاية الموسم الماضي إلى بطولة القسم الوطني الأوّل، وهو أمر غير مسبوق.

وفي بطولة الموسم الحالي، لم يتذوّق فريق مولودية البيّض حلاوة الفوز في مقابلاته الثلاث الأخيرة، بعد مرور ستّ جولات.