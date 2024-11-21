مدرب مولودية الجزائر يعلّق بعد الهزيمة أمام بلوزداد

قال مدرب مولودية الجزائر أمير بوميل، إن فريقه دخل مباراة الداربي أمام شباب بلوزداد بطريقة مثالية، وضيّع فرصا كثيرة خلال اللقاء.

وأضاف بوميل في ندوة صحفية بعد المباراة: “دخلنا جيدا المباراة وتمكنا من التسجيل، كما خلقنا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وكنا قادرين على تسجيل على الأقل هدفين في الشوط الأول”.

وأضاف مدرب المولودية: “قدمنا التعليمات اللازمة في فترة ما بين الشوطين، لكن في الشوط الثاني تلقينا هدفا مباغتا، عكس مجريات اللعب، كان هدفا جميلا بتسديدة قوية”.

وتابع: ” لو ننظر إلى إحصائيات اللقاء، نجد بأننا ضيعنا الكثير من الفرص، خاصة التسديدات التي كانت خارج إطار مرمى المنافس.. نعاني من نقص الفعالية مقارنة بالموسم الماضي”.

كما قال بوميل إنه لا يمكن الفوز بكل المباريات، والخسارة واردة في كرة القدم: ” في الموسم الماضي فزنا في انطلاقة الموسم، ثم انهزمنا في قسنطينة، في كرة القدم الهزيمة واردة، كما قلت لدينا مشكل نقص الفعالية في ملعب 5 جويلية ويجب أن نعالج هذا الأمر”.