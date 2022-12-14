مدرب مونشنغلادباخ يعلّق على العروض التي تلقاها بن سبعيني

علّق دانييل فاركي، مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، على التقارير التي تحدثت عن رغبة العديد من الأندية، في التعاقد مع المدافع رامي بن سبعيني، مع انتهاء عقده مع النادي صيف 2023.

وقال المدرب فاركي في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت ألمانيا”: “لم أتفاجأ أبدا برغبة العديد من الأندية في التعاقد مع بن سبعيني، لأنه قدم أداء كبيرا في النصف الأول من الموسم”.

وأضاف: “هناك طلب دائم على اللاعبين الكبار، والإشاعات كثيرا ما تحوم حولهم، وبالنسبة لي الأمر لا يزعجني أبدا”.

وتابع مدرب مونشنغلادباخ: “أعتقد أنني سأكون أكثر قلقا عندما لا يكون لاعبي فريقي محط اهتمام أندية أخرى، فهذا يعني أنهم ليسوا في المستوى، والأمر مختلف تماما بالنسبة لبن سبعيني”.

وكانت تقارير قد أكدت أن الجزائري في مفاوضات متقدمة مع النادي الألماني بوروسيا دورتموند، الذي يريد ضمه مجانا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، هذا إلى جانب إلى بعض العروض المقدمة من طرف أندية الفرنسية.