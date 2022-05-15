مدرب ميتز يحمل الخضر مسؤولية تدهور مستوى فريد بولحية

الدولي الجزائري سيغادر فريقه بنسبة كبيرة

حمّل فريديريك أنتونيتي مدرب فريق ميتز الفرنسي، الجهاز الفني للخضر، مسؤولية المستوى الباهت للاعبه فريد بولحية، في الفترة الأخيرة.

وكان فريد بولحية قد فقد مكانته الأساسية مؤخرا، بعد ما كان النجم الأول لفريقه، وبات عاجزا عن صناعة الفارق ما انعكس سلبا على نتائج ميتز الذي يعتبر أول الأندية المُهددة بالهبوط للدرجة الثانية.

وصرّح المدرب الفرنسي لصحيفة “ليكيب” المحلية، بخصوص صانع ألعاب فريقه بقوله: “مستوى فريد تأثر كثيرا بعد مُشاركته مع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون”. وأضاف في سياق مُتصل “بولحية نعرفه جميعا. هو لاعب قادر على تسجيل وصناعة الأهداف، ولكن كأس أمم أفريقيا مرت من هنا، وفيروس كورونا أيضا”. وواصل مشددا “في التدريبات يظهر بمستويات خارقة للعادة، ولكنه عاجز عن تكرار ذلك في المُباريات الرسمية، وهناك فارق كبير بينهما”.

وأكد أنتونيتي أن لاعبه وبنسبة كبيرة سيغير الأجواء خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، خاصة وأنه سيكون حُرا من أي التزام، بالتزامن مع اقتراب ميتز من الهبوط. وتعرض بولحية للاستبعاد من تشكيلة منتخب الجزائر خلال فترة التوقف الدولية الماضية، التي شهدت الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.