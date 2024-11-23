مدرب ميلان باولو فونسيكا يؤكد اقتراب عودة اسماعيل بن ناصر

بيتكوفيتش يتابع أخباره عن كثب وينتظر عودته بشغف

أكد مدرب نادي ميلان الإيطالي باولو فونسيكا قرب عودة نجمه الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى الملاعب بعد غياب دام أشهراً، وبالضبط منذ شهر سبتمبر الماضي، بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب الجزائر، وقبل انتقاله إلى مونروفيا لمواجهة منتخب ليبيريا، ضمن الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وكشف باولو فونسيكا، عند حديثه عن وضعية إسماعيل بن ناصر، يوم الجمعة الفارط، في مؤتمر صحفي سبق لقاء القمة الذي جمع السبت ما بين الميلان وجوفنتوس، على ملعب “سان سيرو” ضمن الأسبوع الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن عودة إسماعيل بن ناصر أصبحت قريبة جداً، وهذا ما سيدفعه إلى صرف النظر عن التعاقد مع لاعب خط وسط جديد.

وقال باولو فونسيكا وفقاً لما نقله موقع ميلان نيوز الإيطالي: “هل سنتعاقد مع لاعب جديد في خط الوسط.. أعتقد أننا نملك الحلول هنا، لأن إسماعيل بن ناصر أصبح قريباً جداً من العودة، ويمكنه كذلك اللعب في مركز يوسف فوفانا، لقد تحدثت قبل أيام مع الجهاز الفني، وعقدنا مشاورات حول هذا الموضوع، واتفقنا أن الإنجليزي لوفتوس تشيك والأميركي يونس موسى يمكنهما اللعب في مركز خط الوسط البديل حتى عودة بن ناصر”.

وتأتي هذه الأنباء السارة عن اقتراب عودة القلب النابض للمنتخب الوطني وميلان لتثلج صدور الجماهير الجزائرية، وكذلك مدرب الخُضر فلاديمير بيتكوفيتش، وهذا تحسبا للإستعانة به عند استئناف تصفيات كأس العالم 2026 في مارس المقبل.

في ذات السياق، أفاد موقع “العربي الجديد”، من مصادره الخاصة في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بأن مدرب الخُضر البوسني فلاديمير بيتكوفيتش يتابع عن كثب تطورات الحالة الصحية لإسماعيل بن ناصر، الذي يعول عليه كثيراً لتقديم الإضافة في تصفيات كأس العالم انطلاقاً من مباراتي بوتسوانا وموزمبيق في شهر مارس المقبل، خاصة مع المشكلات التي ظهرت على خط وسط الخُضر في المباريات الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2025، وأثرت حتى على مستوى الخط الخلفي في تشكيلة “محاربي الصحراء”.