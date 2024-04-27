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رياضة

مدرب ميلان يقارن بين بن ناصر وعدلي قبل مواجهة جوفنتوس

عمر سلامي
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مدرب ميلان يقارن بين بن ناصر وعدلي قبل مواجهة جوفنتوس
أرشيف
بن ناصر رفقة مدربه بيولي

تحدث مدرب نادي ميلان، ستيفان بيولي، عن مستوى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر قبل مباراة جوفنتوس.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: ” بن ناصر ليس جاهزاّ بنسبة 100% بالنسبة لي لم يقدم ما كنت أنتظره منه أمام روما “.
وأضاف:” ياسين عدلي في الوقت الحالي هو الأفضل والأكثر موثوقية”.

ودخل بن ناصر أساسيا في مباراة روما، التي انهزم فيها ميلان بهدفين مقابل هدف، واعتمد بيولي في المباراة الماضية أمام إنتر على ياسين عدلي، قبل أن يستبدله ببن ناصر في د68.
ويواجه ميلان مضيّفه جوفنتوس أمسية السبت بداية من الساعة الخامسة، لحساب الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

ويحتل نادي ميلان المركز الثاني برصيد 69 نقطة، حلف المتوّج باللقب نادي إنتر ميلان، فيما يحتل نادي جوفنتوس المركز الثالث بـ64 نقطة.

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