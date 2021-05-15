مدرب ميلان يقرر المجازفة باسماعيل بن ناصر

شارك في المواجهات الأخيرة للفريق

كشفت الصحيفة الرياضية الإيطالية “لاجازيتا ديلو سبورت” أن ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، قرر المجازفة بلاعب وسطه الجزائري، من خلال الدفع به أساسيا في خط الوسط المدافع، إلى جانب الإيفواري فرانك كيسي. وبالتالي، فإن النجم الجزائري يجدد العهد مع أجواء المنافسات مع نادي ميلان، بعد فترة ابتعاد مطولة بسبب لعنة الإصابات العضلية.

وشارك لاعب الوسط الجزائري في المواجهات الـ4 الأخيرة للفريق في الدوري الإيطالي، تباعا أمام لاتسيو وبينيفنتو ويوفنتوس وتورينو.

النسق الماراثوني الذي خضع له النادي اللومباردي في الفترة الأخيرة، دفع بالصحافة الإيطالية إلى المطالبة بضرورة إراحة بن ناصر خلال مباراة كالياري، المقرر إقامتها الأحد المقبل، المندرجة ضمن منافسات الجولة 37 للدوري، وذلك بهدف حمايته من خطر تجدد إصاباته العضلية.

ويسعى “الروسونيري” لاحتلال أحد المركزين الثاني أو الثالث في الدوري الإيطالي، ما سيسمح له بالترشح مباشرة للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في “السيري أ”، مناصفة مع أتالانتا، برصيد 75 نقطة، متفوقا بنقطتين على نابولي و3 نقاط على يوفنتوس.

واكتفى بن ناصر بالمشاركة في 19 مباراة فقط، خلال النسخة الحالية من الدوري الإيطالي صنع خلالها 3 أهداف.

ويسعى ميلان لتمديد عقد الأخير لفترة إضافية، فضلا عن تعديل الشرط الجزائي في عقده، الذي يسمح له بالانتقال إلى ناد غير إيطالي في أعقاب الموسم الحالي، نظير دفع مبلغ 50 مليون يورو. ودخل أفضل لاعب مغاربي لعام 2020 حسابات عدة أندية أوروبية كبيرة، أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي، الساعي لدعم صفوفه بلاعبين جدد في خط الوسط.