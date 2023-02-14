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رياضة

مدرب ميلان يقرّر بشأن مشاركة بن ناصر أمام توتنهام

عمر سلامي
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مدرب ميلان يقرّر بشأن مشاركة بن ناصر أمام توتنهام
ح.م
إسماعيل بن ناصر

أعلن مدرب نادي ميلان، ستيفانو بيولي، غياب إسماعيل بن ناصر، عن صفوف الروسونيري خلال مواجهة توتنهام، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب الميلان، في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: “تدرب بن ناصر معنا أمس، لكنه ليس جاهزا بنسبة 100%، لذا لا يمكننا المخاطرة به، وتم استبعاده من المباراة”.

وكان الدولي الجزائري، قد تعرض لمشكلة عضلية خلال مواجهة لاتسيو،وكشف وقتها نادي ميلان، في بيان طبي، أن بن ناصر أجرى بعض الفحوصات الطبية، والتي أظهرت وجود إصابة بسيطة في العضلة بالساق اليسرى.

ويستقبل نادي ميلان، الثلاثاء، على التاسعة ليلا، بملعب سان سيرو، نادي توتنهام الإنجليزي لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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