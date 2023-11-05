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رياضة

مدرب مُنافس “الخضر”: سنلعب في كأس إفريقيا أمام جمهورنا

علي بهلولي
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مدرب مُنافس “الخضر”: سنلعب في كأس إفريقيا أمام جمهورنا
ح.م
هوبير فيلود

قال النّاخب الوطني البوركينابي هوبير فيلود إنّه سيُعوّل على دعم الجمهور، خلال مقابلات فريقه في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

وتتبارى بوركينا فاسو مع المنتخب الوطني الجزائري بعد ظهيرة الـ 20 من جانفي المقبل، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

وأوضح هوبير فيلود: “تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار حافز معنوي للاعبي منتخبا بوركينا فاسو. لمست هذا الانطباع بعد أوّل مباراة في التصفيات. كل عائلة في بوركينا فاسو لها شخص يُقيم بِكوت ديفوار. سيكون ذلك فخرا وامتحانا في آن واحد لِبوركينا فاسو”.

وأدلى التقني الفرنسي بِهذه التصريحات لِمجلّة “أفريك ماتش”، في آخر ظهور إعلامي له. عِلما أنه يُدرب منتخب بوركينا فاسو منذ أفريل 2022، فيما انطلقت التصفيات الإفريقية شهرَين من بعد.

وتقع كوت ديفوار في الجنوب الغربي لِبوركينا فاسو، وهو ما يُسهّل مأمورية نقل مُشجّعي منتخب “الخيول” إلى مسرح كأس أمم إفريقيا.

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