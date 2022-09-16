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رياضة

مدرب مُنافس “الخضر” يحلم بِإحراز كأس إفريقيا والتأهّل للمونديال

علي بهلولي
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مدرب مُنافس “الخضر” يحلم بِإحراز كأس إفريقيا والتأهّل للمونديال
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كابا دياوارا

رفع الناخب الوطني الغيني كابا دياوارا سقف طموحاته عاليا، بعد أن جدّد عقده، الجمعة.

ويُدرّب التقني الغيني كابا دياوارا (46 سنة) منتخب بلاده منذ أكتوبر 2021، وتوصّل إلى اتّفاق مع اتحاد الكرة المحلّي، الجمعة، يقضي بِتمديد العقد حتى 2024، مع إمكانية إضافة عامَين آخرَين إذا نجح في عمله.

وقال كابا دياورا إنه سعيد بِتثمين مسؤولي اتحاد الكرة الغيني لِقدراته الفنية، وسيعمل جاهدا لِتحقيق الأهداف المُسطّرة.

وأبدى التقني دياوارا تفاؤلا كبيرا، وقال إنه يحلم بِقيادة منتخب بلاده إلى إحراز كأس أمم إفريقيا 2024، وتأهيله لِمونديال 2026. في تصريحات أدلى بها لِموقع اتحاد غينيا كوناكري لِكرة القدم.

ولم يسبق لِمنتخب غينيا كوناكري أن أحرز كأس أمم إفريقيا، أو بلغ نهائيات كأس العالم. فيما ستحتضن بلاده نسخة “كان” 2025.

ويقبض الناخب الوطني الغيني كابا دياوارا بِموجب العقد الجديد أجرة سنوية قيمتها 360 ألف دولار (نحو 5 ملايير سنتيم)، استنادا إلى تقارير الصحافة المحلّية.

ويستعدّ الناخب الوطني الغيني كابا دياوارا لِقيادة لاعبيه، في مواجهة نظرائهم الجزائريين ودّيا بِميدان وهران، مساء الـ 23 من سبتمبر الحالي.

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