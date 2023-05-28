مدرب مُنافس “سوسطارة”: نملك تقاليد الفوز وتسجيل الأهداف خارج القواعد

قال التقني نصر الدين نابي مدرب فريق يانغ أفريكانز التنزاني، إنّه يملك أسلحة يعتقد أنّها ستُؤتي ثمارها في مباراة العودة أمام اتحاد العاصمة.

ويلعب فريق يانغ أفريكانز التنزاني ضد اتحاد العاصمة بِالجزائر في الـ 3 من جوان المقبل، لِحساب إيّاب نهائي كأس “الكاف”.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه عقب نهاية مباراة الذّهاب، قال المدرب نصر الدين نابي إن فريقه يانغ أفريكانز يملك تقاليد الانتصارات وتسجيل الأهداف خارج القواعد، وسيستثمر في هذه الامتياز أمام فريق “سوسطارة” بِملعب “5 جويلية 1962”.

وسبق لِفريق يانغ أفريكانز هذا الموسم الفوز خارج القواعد على فريقَين تقليديَين في السّاحة الإفريقية، وهما: النادي الإفريقي التونسي (0-1)، لمّا كان يتنافس في رابطة أبطال إفريقيا. ومازيمبي الكونغولي (0-1)، حينما تحوّل إلى منافسة كأس “الكاف”.

وسجّل مُمثّل الكرة التنزانية هذا الموسم 7 أهداف خارج القواعد، في رابطة الأبطال وكأس “الكاف”.

ويُدرب نصر الدين نابي (57 سنة) فريق يانغ أفريكانز منذ أفريل 2021، وهو تقني تونسي ويحمل أيضا الجنسية البلجيكية، وسبق له الإشراف على أندية ليبية وسودانية ومصرية منذ عام 2013.

وتعني هذه المُعطيات، أن فريق اتحاد العاصمة مُطالب بِأن يلتزم بِالجدّية في خوض مواجهة العودة.