-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب مُنافس “سوسطارة”: نملك تقاليد الفوز وتسجيل الأهداف خارج القواعد

علي بهلولي
  • 180
  • 0
مدرب مُنافس “سوسطارة”: نملك تقاليد الفوز وتسجيل الأهداف خارج القواعد
الأرشيف
المدرب نصر الدين نابي

قال التقني نصر الدين نابي مدرب فريق يانغ أفريكانز التنزاني، إنّه يملك أسلحة يعتقد أنّها ستُؤتي ثمارها في مباراة العودة أمام اتحاد العاصمة.

ويلعب فريق يانغ أفريكانز التنزاني ضد اتحاد العاصمة بِالجزائر في الـ 3 من جوان المقبل، لِحساب إيّاب نهائي كأس “الكاف”.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه عقب نهاية مباراة الذّهاب، قال المدرب نصر الدين نابي إن فريقه يانغ أفريكانز يملك تقاليد الانتصارات وتسجيل الأهداف خارج القواعد، وسيستثمر في هذه الامتياز أمام فريق “سوسطارة” بِملعب “5 جويلية 1962”.

وسبق لِفريق يانغ أفريكانز هذا الموسم الفوز خارج القواعد على فريقَين تقليديَين في السّاحة الإفريقية، وهما: النادي الإفريقي التونسي (0-1)، لمّا كان يتنافس في رابطة أبطال إفريقيا. ومازيمبي الكونغولي (0-1)، حينما تحوّل إلى منافسة كأس “الكاف”.

وسجّل مُمثّل الكرة التنزانية هذا الموسم 7 أهداف خارج القواعد، في رابطة الأبطال وكأس “الكاف”.

ويُدرب نصر الدين نابي (57 سنة) فريق يانغ أفريكانز منذ أفريل 2021، وهو تقني تونسي ويحمل أيضا الجنسية البلجيكية، وسبق له الإشراف على أندية ليبية وسودانية ومصرية منذ عام 2013.

وتعني هذه المُعطيات، أن فريق اتحاد العاصمة مُطالب بِأن يلتزم بِالجدّية في خوض مواجهة العودة.

مقالات ذات صلة
كاف يشيد بهداف “سوسطارة” في كأس الكونفيدرالية

كاف يشيد بهداف “سوسطارة” في كأس الكونفيدرالية

بن شيخة: يجب أن لا نبيع جلد الدّب قبل اصطياده

بن شيخة: يجب أن لا نبيع جلد الدّب قبل اصطياده

آيت نوري يتنفّس

آيت نوري يتنفّس

كأس الجزائر.. ثالث نهائي لـ “صقور الونشريس”

كأس الجزائر.. ثالث نهائي لـ “صقور الونشريس”

طائرة خاصّة من سانت إيتيان إلى باريس لـ “القبض” على ماجر!

طائرة خاصّة من سانت إيتيان إلى باريس لـ “القبض” على ماجر!

هذه هي الأندية الستّة التي صعدت إلى القسم الثاني

هذه هي الأندية الستّة التي صعدت إلى القسم الثاني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد