مدرب نابولي الإيطالي يُحفّز آدم وناس قبل قمة ميلان

يواجه زميله في "الخضر" إسماعيل بن ناصر

يستعد نادي نابولي الإيطالي لمواجهة نادي ميلان، الأحد، في الجولة 28 من الدوري الإيطالي، على ملعب دييغو مارادونا بمدينة نابولي من أجل فك الشراكة في قمة الكالتشيو، وبالمرة التنافس على لقب هذا الموسم المفتوح على كل الاحتمالات، ويتقاسم نابولي وميلان صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، مع تفوق نادي الجنوب الإيطالي بفارق الأهداف، في حين يحّل نادي انتر ميلان في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، أما جوفنتوس فيأتي بالمركز الرابع برصيد 50 نقطة.

وستكون مواجهة نابولي وميلان صداما جزائريا خالصا، على اعتبار أن الفريقين يضمان لاعبين جزائريين، كل من آدم وناس وفوزي غلام في نادي نابولي، وإسماعيل بن ناصر في نادي ميلان، ولم يسبق لأي لاعب من اللاعبين الثلاثة التتويج بلقب الدوري الإيطالي لحد الآن، رغم لعب فريقيهما للأدوار الأولى في المواسم الماضية.

وقالت صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية، إن المدير الفني لنادي نابولي، لوتشيانو سبالبيتي، عقد اجتماعا خاصا مع النجم الجزائري، آدم وناس، خلال تدريبات النادي، ووجه له كلاما قويا لدعمه قبل مواجهة ميلان المهمة في سباق اللقب، وتابعت الصحيفة الإيطالية تقريرها بالكشف عن الحديث الذي دار بين سباليتي واللاعب الجزائري، وقالت: “دخول آدم وناس في المباراة السابقة أمام لازيو على ملعب الأولمبيكو كان حاسما، وأسهم في هدف الفوز الذي سجله فابيان رويز”، وتابعت: “سباليتي يدرك الحاجة إلى الاستمرار في تحفيز الجميع، حتى بالنسبة لأولئك الذين يتولون المسؤولية من مقاعد البدلاء، والذين يمكن أن يحدثوا فرقًا”.

إلى ذلك، خصّ نفس المصدر بالذكر كل من الجزائري آدم وناس والمقدوني إلجيف إلماس، وقال: “يدرك سباليتي جيّدا أهمية وناس وإلماس، بدليل أنه توقف للحديث مع اللاعبين لفترة طويلة خلال التدريبات”، وأضاف: “سباليتي يعرف بأنهما يشكلان سلاحه الثاني من مقاعد البدلاء، ولهذا حرص على تحفيزهما وتقديم الدعم لهما قبل مواجهة ميلان”، ولا يشارك نجم “الخضر” بانتظام مع نابولي هذا الموسم، لكنه يبقى من الخيارات التي يرفض سباليتي التخلي عنها، وهو يحضر دائما كبديل ذهبي ضمن حساباته، وشارك وناس في 19 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم سجل خلالها هدفين فقط.