مدرب نابولي يراهن على غلام ويمنح له فرصة العمر

الدولي الجزائري يحتفل بعودته إلى الملاعب

عاد الدولي الجزائري السابق، فوزي غلام، نجم نادي نابولي الإيطالي، إلى أجواء المنافسة بعد غياب طويل استمر لحوالي 8 أشهر كاملة، بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة شهر مارس الماضي، وهي الإصابة الثالثة من هذا النوع للظهير الأيسر منذ عام 2017، ما جعله يعيش كابوسا خلال المواسم الثلاثة الماضية بابتعاده المتكرر ولفترة طويلة عن أجواء الملاعب.

ودخل غلام بديلا في مباراة بولونيا، الخميس الماضي، لحساب الأسبوع العاشر من الدوري الإيطالي، التي فاز بها فريقه بثلاثية نظيفة عزز بها صدارته للكالتشيو برصيد 28 نقطة، جمعها من 9 انتصارات وتعادل وحيد، ورغم أن الظهير الأيسر الجزائري دخل بديلا في الدقيقة 87، إلا أن مشاركته في المواجهة تعيد له أمل العودة واسترجاع مكانته في نادي الجنوب الإيطالي وبعث مشواره الكروي من جديد، ولم يكن دخول غلام خلال مواجهة بولونيا على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في نابولي عاديا، حيث استقبلته الجماهير الحاضرة الملعب بتحية خاصة وحارة، خاصة أنها تدرك حجم المعاناة التي مرّ بها اللاعب الجزائري طوال فترة إصابته، وهو الذي كان قبل فترة واحدا من أبرز نجوم نابولي قبل أن توقفه لعنة الإصابات.

إلى ذلك، احتفل غلام بعودته إلى الملاعب بنشر صور له من المواجهة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، معلقا على صورة دخوله بديلا لزميله البرتغالي ماريو روي: “تعرق وترقب..السعادة في لحظة واحدة”، وهو الذي يتطلع لاستعادته مكانته مع نابولي وحتى مع المنتخب الوطني، وقال تقرير لموقع “كالتشيو نابولي” الإيطالي، تحدث عن عودة اللاعب الجزائري إلى الملاعب، إن مدرب نابولي، لوتشيانو سباليتي، يعوّل كثيرا على فوزي غلام وينتظر استعادة كامل إمكاناته البدنية للتعويل عليه كأساسي، لأنه كان رفض انتداب مدافع أيسر خلال فترة التحويلات الصيفية من أجل منح الفرصة لغلام، لكن ذات التقرير أكد أن سباليتي سيقيم مردود غلام إلى نهاية العام الجاري، قبل الفصل في قرار تدعيم الجهة اليسرى خلال الميركاتو الشتوي.

يجدر الذكر، أن نابولي سيواجه اليوم نادي سالارنيتانا في الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي، وهي المباراة التي قد تكون فرصة مناسبة لغلام من أجل المشاركة أساسيا لأول مرة وقياس مدى جاهزيته، خاصة أن الصاعد الجديد للدوري الإيطالي يحتل المركز ما قبل الأخير ولن يكون ندّا قويا لأشبال سباليتي.