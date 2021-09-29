مدرب نابولي يعتذر إلى غلام

عقد التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا. نقلت تفاصيله إدارة ناديه الإيطالي.

ويُواجه فريق نابولي الإيطالي بِميدانه نادي سبارتاك موسكو الروسي مساء هذا الخميس، بِرسم الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي.

وتطرّق المدرب سباليتي إلى مدافعه الجزائري فوزي غلام، وقال: “نأسف لِعدم وجود غلام في القائمة، لقد شطبنا اسمه في تاريخ سابق، بِسبب إصابته في الرّكبة”.

وأضاف لوتشانو سباليتي: “إنّه (غلام) لاعب بِدرجة بطل، وينشط لِمصلحة المجموعة. لمّا تملك لاعبا مثله، يسهل عليك العمل”.

ويُمكن لِفوزي غلام خوض الدوري الأوروبي للموسم الحالي، في حال تأهّل فريقه نابولي إلى الدور الـ 16، وأيضا عدم تغيير الأجواء. حيث تسمح لوائح المنافسة بِإدراجه في القائمة شهر جانفي المقبل.

ويرتبط المدافع فوزي غلام (30 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.