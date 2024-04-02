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رياضة

مدرب ناد فرنسي يدعم اللاعبين الصائمين في رمضان

عمر سلامي
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مدرب ناد فرنسي يدعم اللاعبين الصائمين في رمضان
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المدرب إلسنر

عبّر مدرب نادي لوهافر الفرنسي لوكا إلسنر، عن دعمه للاعبيه الصائمين خلال شهر رمضان الكريم، وتخصيصه برنامجا رياضيا خاصا بهم.

وقال المدرب إلسنر في حوار مع صحيفة “باري نورماندي”: “لدينا نهج مفتوح تجاه شهر رمضان، وندعم اللاعبين الذين يحترمونه، الأداء هو المعيار الوحيد، سواء في المباريات أو في التدريبات، اللاعبون أحرار في الصيام كما يشاؤون، حتى في أيام المباريات”.

ونال مدرب لوهافر إشادة واسعة، خاصة وأن تصريحاته تعتبرا تحديا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي يضطهد اللاعبين الذين يصرون على صيام شهر رمضان المبارك، ويعاقبهم بالاستبعاد من المنتخبات.

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