مدرب ناد فرنسي يدعم اللاعبين الصائمين في رمضان

عبّر مدرب نادي لوهافر الفرنسي لوكا إلسنر، عن دعمه للاعبيه الصائمين خلال شهر رمضان الكريم، وتخصيصه برنامجا رياضيا خاصا بهم.

وقال المدرب إلسنر في حوار مع صحيفة “باري نورماندي”: “لدينا نهج مفتوح تجاه شهر رمضان، وندعم اللاعبين الذين يحترمونه، الأداء هو المعيار الوحيد، سواء في المباريات أو في التدريبات، اللاعبون أحرار في الصيام كما يشاؤون، حتى في أيام المباريات”.

Intéressant de voir comment, en parlant d’un point vue pratique, à hauteur de terrain, le bon sens prend le dessus. Serait-on en train de sortir par le haut de cette controverse ? https://t.co/5ESwqRxo45 — Thibaud Leplat (@tleplat) March 30, 2024

ونال مدرب لوهافر إشادة واسعة، خاصة وأن تصريحاته تعتبرا تحديا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي يضطهد اللاعبين الذين يصرون على صيام شهر رمضان المبارك، ويعاقبهم بالاستبعاد من المنتخبات.