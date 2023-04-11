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رياضة

مدرب نانت يدافع عن ديلور ويرفع معنوياته

عمر سلامي
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مدرب نانت يدافع عن ديلور ويرفع معنوياته
ح.م
أندي ديلور

دافع المدير الفني لنادي نانت، أنطوان كومبواري، عن مهاجمه الجزائري أندي ديلور، بعد تعرضه لصافرات استهجان من قبل جماهير النادي، في مباراة موناكو.

وقال أنطوان كومبواري في تصريحات أوردها موقع راديو “أر أم سي سبورت” الفرنسي: “لدي ثقة كبيرة في ديلور، والمجموعة كلها تثق به، إنه يتلقى صافرات الاستهجان من المشجعين ولكن الأمر ليس خطيراً”.

وأضاف كومبواري في حديثه بقوله: ” المشكلة أنه يغادر أرضية الملعب، وبديله يسجل ويفعل ما يلزم من أجل تحقيق نقطة التعادل، لكن هذه حياة اللاعبين، إنها ليست المرة الأولى التي يمر فيها بنفس الوضع، لديه الخبرة الكافية لتجاوز هذا الأمر “.

وتابع مدرب نانت: “نحن في نهاية الموسم ويجري إطلاق صافرات الاستهجان عليه، أنا أثق في ديلور، وقد يسجل بنفسه في المباريات القادمة الأهداف التي ستبقينا بدوري الدرجة الأولى”.

وقارن كومبواري وضعية ديلور بزميله سيسوكو حيث قال: “سأضرب مثالاً بموسى سيسوكو، لقد تعرض لمدة ستة أشهر للسخرية والإهانة، ولكن الأشخاص الذين قاموا بذلك هم من يشيدون به”.

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