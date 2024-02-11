مدرب نيجيريا يسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق في نهائي “الكان”

يسعى مدرب منتخب نيجيريا، البرتغالي جوزي بيسيرو لتحقيق إنجاز غير مسبوق، عندما يقود منتخب “النسور” في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، أمام كوت ديفوار.

وسيكون المدرب بيسيرو في حال التتويج باللقب القاري، أول مدرب برتغالي يتوج بلقب كأس أمم إفريقيا.

كما يتطلع بيسيرو، الذي يعد من أبرز المرشحين لتدريب المنتخب الجزائري، لكسر سيطرة المدرب الوطني على اللقب القاري في آخر نسختين 2019 و2021، بعد أن قاد بلماضي “الخضر” للتتويج بـ”كان” 2019، وأليو سيسي مع السنغال في 2021.

وفي حال فوز كوت ديفوار في النهائي، فإن مدرب كوت ديفوار إيمرس فاي سيحافظ على تفوق المدرب الوطني.

وشهدت النسخة الحالية تواجد 3 مدربين برتغاليين هم جوزي بيسيرو مدرب نيجيريا، وروي فيتوريا مدرب مصر، وبيدرو غونسفاليس مدرب أنغولا.

وتقام المباراة النهائية بين نيجيريا وكوت ديفوار، سهرة الأحد بملعب الحسن واتارا، بداية من الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر.