مدرب نيجيريا يُغرّد بِشأن مقابلتَي الجزائر

أدلى الناخب الوطني النيجيري جوزي بيسيرو بِأولى انطباعاته، قبيل خوض لاعبيه مقابلتَين ودّيتَين أمام “الخضر” وفريق المحلّيين.

وقال جوزي بيسيرو في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأربعاء: “شعور رائع أن أعود إلى الفريق! نتطلّع إلى أسبوع من العمل الشّاق والتدريب، قبل المباراة الودية ضد الجزائر. هيّا يا نيجيريا!”.

ويُدرب التقني البرتغالي جوزي بيسيرو (62 سنة) منتخب نيجيريا منذ شهر ماي الماضي.

وأشرف التقني بيسيرو على 4 مقابلات لِمنتخب نيجيريا، ما بين أواخر ماي ومنتصف جوان الماضيَين، وحينها خسر لاعبوه ودّيا بِأمريكا: أمام المكسيك (1-2) والإكواتور (0-1). ثم فازوا على الزائر السيراليوني (2-1) والمضيف فريق ساوتومي وبرانسيب (0-10)، بِرسم الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.