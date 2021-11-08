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رياضة

مدرب نيس الفرنسي: عطال سيغيب عن الملاعب لـ 3 أو4 أسابيع

سليم.ع
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مدرب نيس الفرنسي: عطال سيغيب عن الملاعب لـ 3 أو4 أسابيع
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مدرب نادي نيس الفرنسي كريستوف غالتيي

قال مدرب نادي نيس الفرنسي كريستوف غالتيي أن المدافع يوسف عطال سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أو 4 أسابيع بسبب الإصابة..

وقال المدرب غالتيي في تصريح له: ” عطال يعاني من إصابة عضلية وسيغيب لمدة تتراوح ما بين 3 و4 أسابيع”.

وأصيب يوسف عطال أمسية الأحد في مباراة ناديه نيس أمام مونبوليي لحساب الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي، حيث غادر أرضية الميدان في د58 .

وبالنظر إلى تصريحات غالتيي فإن عطال سيغيب رسميا عن مواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات مونديال قطر.

وتشير كل المعطيات أن الناخب الوطني جمال بلماضي سيعوّض عطال، بالمدافع حسين بن عيادة المتواجد في قائمة منتخب المحليين.

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