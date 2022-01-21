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رياضة

مدرب نيس: سأتحدّث مع عطال وأفحص هاذَين الجانبَين

علي بهلولي
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مدرب نيس: سأتحدّث مع عطال وأفحص هاذَين الجانبَين

تطرّق التقني كريستوف غالتيي مدرب فريق نيس الفرنسي، الجمعة، إلى لاعبه الدولي الجزائري يوسف عطال.

ونشّط مدرب فريق نيس غالتيي مؤتمرا صحفيا، الجمعة، نقلت تفاصيله إدارة النادي الفرنسي.

وقال المدرب كريستوف غالتيي في ردّ منه على سؤال حول المدافع الجزائري: “شدّ يوسف عطال الرّحال جوّا من الكاميرون إلى فرنسا سهرة الخميس، وسيلتحق بِمقرّ نادي نيس بعد ظهيرة الجمعة. سنتحدّث معه، لِمعرفة حالته النفسية بعد إقصاء المنتخب الجزائري، وأيضا لياقته البدنية بعد خوضه البطولة الإفريقية. سنكون حذرين”.

وشارك عطال أساسيا في كلّ مواجهات “الخضر” بِرسم دور المجموعات لـ “كان” الكاميرون 2022. وخاض كامل أطوار مقابلتَي سيراليون وغينيا الاستوائية، بينما ترك مكانه في الدقيقة الـ 80 من عمر مباراة كوت ديفوار.

وأضاف التقني غالتيي قائلا إنه بعد هذا اللقاء، سيحسم أمر مشاركة عطال من عدمها، في مواجهة فريقه نيس أمام المضيف نادي ماتز.

وتُجرى هذه المباراة بعد ظهيرة الأحد المقبل، بِرسم الجولة الـ 22 من عمر البطولة الفرنسية.

ويغيب يوسف عطال عن نادي نيس منذ فترة شهر، حيث لم يلعب مع فريق الأحمر والأسود منذ الـ 22 من ديسمبر الماضي، تاريخ مواجهة الضيف نادي لونس، في إطار منافسة البطولة الفرنسية.

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