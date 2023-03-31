مدرب نيس: على فرنسا الاقتداء بِبريطانيا بِخصوص شهر رمضان

انتقد مدرب فريق نيس الفرنسي ديديي ديغار، الجمعة، اتحاد الكرة في بلده بِسبب رفضه السماح للاعبين المسلمين بِالتوقّف أثناء خوض المقابلات وعند سماع أذان صلاة المغرب، من أجل الإفطار.

ويضمّ فريق نيس في صفوفه اللاعبين الجزائريين: الحارس تيدي بولهندي والمدافع يوسف عطال ومتوسّط الميدان هشام بوداوي والمهاجمَين بلال براهيمي وبدر الدين بوعناني. فضلا عن لاعبين آخرين مُسلمين من جنسيات مُتباينة.

ونشّط ديديي ديغار مؤتمرا صحفيا نشرت تفاصيله إدارة ناديه نيس الفرنسي، فقال: “بريطانيا أكثر انفتاحا من فرنسا بِخصوص السماح للاعبين بِالإفطار زمن تنظيم المقابلات مساءً. سيكون من الجيّد لو تفعل فرنسا مثل بريطانيا”.

ويُواجه فريق نيس المُضيّف نادي أونجي بِرسم منافسة البطولة الفرنسية، الأحد المقبل انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر بِتوقيت هذا البلد. وهي أوّل مباراة لِزملاء بوداوي في شهر رمضان المُعظّم للعام الحالي وعلى مستوى الأندية، بعد فترة التوقّف بِسبب أجندة “الفيفا” للمقابلات الدولية الخاصّة بِالمنتخبات الوطنية.