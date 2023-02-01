مدرب نيس يتحدّث عن خروج بوداوي بعد 21 دقيقة فقط

تطرّق التقني ديدييه ديغارد مدرب فريق نيس الفرنسي سهرة الأربعاء إلى لاعبه الدولي الجزائري هشام بوداوي، وخروجه الاضطراري بِداعي الإصابة.

وغادر متوسّط الميدان بوداوي أرضية الميدان بعد 21 دقيقة فقط من انطلاق مباراة فريقه نيس والمُضيّف نادي لونس، بِرسم الجولة الـ 21 من عمر البطولة الفرنسية.

وقال المدرب ديغارد في مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية المباراة، إن إصابة بوداوي لا تبعث على القلق، دون أن يُقدّم توضيحات عن نوعيتها ومدّة العلاج.

وكان تاريخ الفاتح من جانفي الماضي يُشير إلى آخر إصابة تعرّض لها بوداوي، وذلك على مستوى الرّكبة. وغاب عن الميادين لِمدّة 9 أيّام.

وبات الدولي الجزائري وقد سقط لِرابع مرّة في فخّ الإصابة، هذا الموسم.

بِدوره غاب المدافع يوسف عطال عن هذه المباراة بِداعي الإصابة، أمّا المهاجم بلال براهيمي والحارس تيدي بولهندي فتابعا اللّقاء من دكّة بدلاء فريقها نيس، الذي فاز بِهدف لِصفر.

ويشغل نادي نيس بعد هذا الانتصار الرّتبة الـ 8 بِرصيد 31 نقطة، ويتموقع نادي لونس في المركز الـ 3 بِمجموع 45 نقطة.