مدرب نيس يتّخذ هذا القرار بِشأن عطال

اتّخذ التقني كريستوف غالتيي مدرب فريق نيس الفرنسي، السبت، قرارا بِشأن لاعبه الدولي الجزائري يوسف عطال.

وكان المدافع عطال قد عاد إلى فرنسا، الجمعة، قادما من الكاميرون حيث شارك مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ولعب يوسف عطال أساسيا مساء الخميس الماضي، في مباراة “الكان” بين “الخضر” وكوت ديفوار.

وقرّر المدرب غالتيي جلب عطال لِخوض مباراة فريق نيس ومضيفه نادي ماتز، المُقرّر تنظيمها لِحساب منافسة البطولة الفرنسية ظهر هذا الأحد.

ولم يترك مدرب فريق نيس لاعبه عطال يرتاح، مثلما فعل التقني جوسيب غوارديولا مع رياض محرز في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان المدرب كريستوف غالتيي قد صرّح، الجمعة، بِأنه سيتحدّث مع عطال بعد عودته إلى مقرّ النادي، ثم يتّخذ القرار المناسب بِشأن مشاركته من عدمها في مواجهة فريق ماتز.

وفضلا عن يوسف عطال، وجّه مدرب فريق نيس الدّعوة إلى لاعبَيه الجزائريَين الآخرَين: متوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجم أندي ديلور.