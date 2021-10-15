مدرب نيس يردّ على بلماضي

ردّ التقني كريستوف غالتيي مدرب فريق نيس الفرنسي، على تصريحات الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي.

وقال المدرب كريستوف غالتيي للصحافة الفرنسية، الجمعة: “يجب أن نترك تصريحات بلماضي جانبا. عرفتُ بلماضي لاعبا، فقد كان جيّدا ومُفعما بِالحيوية. تصريحاته كان ساخنة وغير هادئة”.

وكان بلماضي قد انتقد بِشدّة إدارة نادي نيس الفرنسي، بِسبب عدم سماحها للاعبين الأجانب وخاصّة الأفارقة، بِالالتحاق بِمنتخباتهم الوطنية للمشاركة في المقابلات الدولية. وقال إن سلوكها “مُقرف”، وأن مسؤولي هذا الفريق “لا يحترمون أبناء القارّة السّمراء”. كما وصف الناخب الوطني لاعبه أندي ديلور بـ “العروس”، بِسبب تفضيله لِناديه نيس على حساب “محاربي الصّحراء”.