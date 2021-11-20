مدرب نيس يسلط الضوء على حالة عطال وبوداوي

سلط مدرب نادي نيس كريستوف غالتيي الضوء على حالة الدوليين الجزائريين المصابين، يوسف عطال وهشام بوداوي، قبل مباراة “النسور” أمام كليمون فوت.

وقال غالتيي بشأن المدافع يوسف عطال: ” عطال كان يعاني من إصابة عضلية، والآن يتدرب في الملعب بشكل فردي، وسيكون بإمكانه الانضمام إلى تدريبات المجموعة بحر هذا الأسبوع”.

أما عن اللاعب هشام بوداوي، فقال مدرب نيس: ” بوداوي يعاني من آلام في الظهر، ولا يزال يعالج للتخلص من هذه الآلام”.

ووفق تصريحات مدرب نيس فإن الثنائي الجزائري، سيغيب عن مباراة “النسور” أمام كليرمون فوت المرتقبة أمسية الأحد، والتي تدخل في إطار الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.