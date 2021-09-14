مدرب “نيس” يشيد بديلور وقدرته على حسم المباريات

نحو مشاركته أساسيا في المباريات المقبلة

ساهم الدولي الجزائري، آندي ديلور، النجم الجديد لنادي نيس الفرنسي، في فوز فريقه بهدفين دون رد على حساب نادي نانت لحساب المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي، رغم مشاركته لـ11 دقيقة فقط في أول مواجهة له مع فريقه الجديد، وصنع نجم مونبولييه السابق الهدف الثاني بتمريرة حاسمة أولى.

وكان ديلور انضم لنادي نيس الفرنسي خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات كاملة، وبلغت صفقة النجم الجزائري 10 ملايين يورو، قادما من نادي مونبولييه في واحدة من أكثر الانتقالات المثيرة للجدل في الدوري الفرنسي.

وذكر مدرب نادي نيس الفرنسي، كريستوف غالتييه، في تصريحات إعلامية بعد مواجهة نانت، أسباب عدم إشراكه لديلور أساسيا في أول مباراة له مع ناديه الجديد، وقال بهذا الخصوص: “لقد قررت عدم الاعتماد على آندي (ديلور) أساسيا لمكافأة المهاجمين على ما قدموه منذ بداية الموسم”، مضيفا: “لقد كنت راضيًا جدًا عن كاسبر (دولبيرغ) وأمين (غويري) خلال المباريات التي لعباها معًا”ّ، غالتييه أكد بأنه قرر الاعتماد على مهاجم المنتخب الجزائري في الوقت المناسب، وصرح: “شعرت أن آندي (ديلور) يجب أن يدخل وأن أغيّر منصب غويري إلى الجهة اليسرى”، وأردف: “ديلور يعرف جيّدا دوره في صناعة الأهداف، عندما تملك لاعبين ذوي جودة معتادين على تقديم تمريرات حاسمة فإنك تملك دائما فرصة حسم النتيجة في الظروف الصعبة”، ويتوقع أن يخطف ديلور مكانة أساسية ابتداء من المباريات المقبلة، وهو الذي انتقل إلى نيس في صورة النجم الأول وليس اللاعب البديل، لا سيما أنه يقدم مستويات كبيرة منذ بداية الموسم.

من جهته، عبر ديلور عن سعادته بمردوده في أول مباراة له مع نادي نيس، رغم مشاركته لدقائق معدودة، وقال في تصريحات لقناة “كنال بلوس سبور” الفرنسية بعد المباراة: “شعوري..؟..إنه ليس سيئًا، إنه عمل رائع وقصة دخول رائعة”، وتابع: “يمكننا أن نكون سعداء، لقد كانت مباراة معقدة، لقد تمكنا من الفوز وهذا هو الأهم”، وأردف: “نحن سعداء بما نقوم به وسنحاول التقدم قدر الإمكان”.

يجدر الذكر، أن ديلور لعب ثلاث مباريات مع مونبولييه في الدوري الفرنسي قل انتقاله إلى نادي نيس، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد.