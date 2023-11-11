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رياضة

مدرب نيس يقيّم أداء بوعناني أمام مونبيليه

عمر سلامي
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مدرب نيس يقيّم أداء بوعناني أمام مونبيليه
ح.م
بدر الدين بوعناني

عبّر مدرب نادي نيس، فرانشيسكو فاريولي، عن رضاه على الأداء الذي قدمه الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني في مباراة مونبيليه.
وسجل بوعناني أول ظهور له كأساسي مع ناديه نيس منذ بداية الموسم، بمناسبة مباراة مونبيليه لحساب الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.
وأكد المدرب فاريولي في تصريحات له عقب المباراة التي انتهت على نتيجة التعادل السلبي: ” بوعناني استحق فرصته، كنت أرغب في منحه بعض الوقت للعب منذ عدة أسابيع، ونظرا لديناميكية المواجهات السابقة كان من الصعب إشراكه أساسيا “.

وأضاف: ” بوعناني قدم مباراة جيدة على المستويين الهجومي والدفاعي، أنا راض عن اختياري وعن الأداء الذي قدمه اللاعب”.

ويتصدر نادي نيس جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، متقدما بنقطتين على نادي باريس سان جيرمان، الذي يتنقل السبت لمواجهة نادي ريمس برسم نفس الجولة.

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