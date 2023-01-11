مدرب نيس يُوضّح بِخصوص خروج بوداوي قبل نهاية الشوط الأوّل

قدّم التقني ديدييه ديغارد مدرب فريق نيس الفرنسي توضيحات بِخصوص خروج لاعبه الدولي الجزائري هشام بوداوي، قبل نهاية الشوط الأوّل.

واضطرّ متوسّط الميدان بوداوي إلى الخروج في الدقيقة الـ 43 من عمر مباراة فريقه نيس والزّائر نادي مونبلييه، سهرة الأربعاء. لِحساب الجولة الـ 18 من عمر البطولة الفرنسية.

وكان اللاعب الجزائري قد تعرّض لِإصابة على مستوى الرّكبة في الفاتح من جانفي الحالي، فبقي بعدها يخضع للعلاج حتى سمح له طبيب نادي نيس بِخوض مواجهة مونبلييه.

ونشّط المدرب ديدييه ديغارد مؤتمرا صحفيا بعد نهاية مباراة مونبليه، نقلت تفاصيله إدارة فريقه نيس.

وقال المدرب ديغارد إنه لم يشأ المغامرة كثيرا بِلاعبه بوداوي، فمنحه فرصة لعب 43 دقيقة فقط. وأوضح أن الدولي الجزائري كان مريضا وأيضا مُصابا، ولمّا تماثل للشفاء نسبيا سمح له بِاللّعب لِفترة قصيرة. عِلما أن ابن ولاية بشار خرج وترك فريقه مُتقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة.

واختتم مدرب فريق نيس يقول إن بوداوي لاعب أساسي وهامّ، وخروجه قبل نهاية الشوط الأوّل لا يدعو إلى القلق.

وشهدت هذه المباراة تألّق أندي ديلور، بعد أن سجّل هدفا في الدقيقة الـ 75، وصنع آخر بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 85. عِلما أن المهاجم الدولي الجزائري دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 67، وحينها كان فريقه نيس مُتقدّما في النتيجة بـ (3-0)، قبل أن يُنهيها بِانتصار حصيلته (6-1).

ويحوز ديلور 7 أهداف وتمريرة حاسمة بِزيّ فريق نيس، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وتابع لاعب الخطّ الأمامي الجزائري الآخر بلال براهيمي اللّقاء من دكّة بدلاء فريق نيس، مثلما هو الشأن لِمواطنه الحارس تيدي بولهندي.

وبات فريق نيس بعد هذا الفوز الثقيل والعريض يجمع 24 نقطة في المركز الـ 10. ويشغل نادي مونبلييه الرّتبة الـ 15 بِرصيد 17 نقطة.