مدرب نيس يُوضّح مصير بوداوي

تطرّق مدرب فريق نيس الفرنسي فرانك هايس، الجمعة، إلى مصير لاعبه الدولي الجزائري هشام بوداوي.

وتردّد مؤخّرا في ساحة الصحافة الفرنسية، أن إدارة نادي نيس لا تُمانع في تسريح بوداوي، مثلما يرغب متوسط الميدان الجزائري في الرّحيل.

ونشّط المدرب فرانك هايس، الجمعة، مؤتمرا صحفيا، وقال بِهذا الشأن: “هشام لن يرحل. هذا هو قرار النادي. نريد الاحتفاظ بِاللاعبين المهمّين لِتشكيل فريق تنافسي. ما زلنا بحاجة إلى تعزيز الفريق”.

ويستهلّ هشام بوداوي وفريقه نيس مشوار الموسم الجديد وبِصفة رسمية مساء هذا السبت، بِمواجهة الضيف نادي تولوز في إطار الجولة الأولى من عمر البطولة الفرنسية.