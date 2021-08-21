مدرب نيم الفرنسي يكذب الترجي بخصوص إصابة عريبي 

أكد جاهزية اللاعب

تحدث مدرب نيم الفرنسي، باسكال بلانك، عن عودة المهاجم الجزائري كريم عريبي بعد فشله في الانتقال إلى نادي الترجي التونسي.

حيث قال في هذا السياق: “منذ عودته، يتدرب بشكل أفضل بكثير من الموسم الماضي وهو في حالة ذهنية ومعنوية جيدة. نحن بحاجة إلى مهاجمين، يجب أن يسافر معنا”.

وجاءت تصريحات مدرب نيم، لتؤكد مرة أخرى عدم معاناة عريبي من أية إصابة على مستوى الظهر، وفق مزاعم نادي الترجي التونسي، وهو الأمر الذي نفاه كريم عريبي وشدد على أن تعثر انضمامه للفريق التونسي سببه المقابل المادي. وقال عريبي في هذا السياق: “خبر فشل إمضائي في الترجي التونسي بسبب الإصابة.. لا أساس له من الصحة، الحمد لله اجتزت كل الفحوص اللازمة ولم تسجل هناك أي مشكلة”، قبل أن يضيف: “أنا أتساءل كيف أن إدارة الترجي كانت تريد الإمضاء للاعب مصاب مقابل تخفيض 50 في المائة من مطالبه المالية”. وسيكون عريبي معنيا رفقة فريقه بمواجهة نادي دونكيرك يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية الفرنسي.