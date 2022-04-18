مدرب هرتا برلين الألماني ينهي أزمة إسحاق بلفوضيل

بعد استبعاده عن مواجهة أوغسبورغ

منح مدرب هرتا برلين الألماني، فليكس ماغات، جرعة أمل للدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، بخصوص إمكانية عودته للمشاركة في مباريات النادي بعد غيابه عن مواجهة أوغسبورغ، السبت الماضي، في الجولة 30 من الدوري الألماني.

وكان ماغات قرّر عدم استدعاء الدولي الجزائري للمشاركة في مباراة أوغسبورغ بحجة عدم تمتعه بـ”القتالية” اللازمة للمشاركة في المباريات الحاسمة، حسب ما أوردته وسائل الإعلام الألمانية، خاصة أن نادي العاصمة الألمانية يصارع من أجل تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية قبل 4 مراحل من اختتام الموسم في الدوري الألماني، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبل مهاجم “الخضر” مع النادي الألماني، ويحتل هرتا برلين المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن أول النازلين إلى دوري الدرجة الثانية، نادي شتوتغارت، الذي سيواجهه الأحد المقبل في الجولة 31 من الدوري الألماني، في مباراة وصفتها وسائل الإعلام المحلية بـ”نهائي تفادي السقوط.

وقال فليكس ماغات في تصريحات لوسائل الإعلام الألمانية، ردا على سؤال متعلق بسبب استبعاد بلفوضيل: “لأننا لم نحقق الفوز في آخر مباراتين (خسارتان أمام باير ليفركونزن بنتيجة (2-1) ويونيون برلين بنتيجة (1-4)”، وتابع: “طريقة لعب بلفوضيل لا تستند على القتالية وهو يفضل الحلول الفنية”، وتابع: “لهذا السبب قرّرت عدم استدعاء بلفوضيل لمواجهة أوغسبورغ”، قبل أن يترك الانطباع بأنه سيعود للاعتماد على الدولي الجزائري في المباريات المقبلة وأن الأمر ليس متعلقا بإجراء عقابي، وصرح: “هذا الإجراء (الاستبعاد) مرتبط فقط بمباراة أوغسبورغ”، وزاد: “خلال أسبوع من التدريبات يمكن لكل لاعب أن يحصل على فرصة المشاركة في المباراة المقبلة”، ولو أن موقع “ليغنسايدر” الألماني، الذي تطرق لتصريحات ماغات، استبعد مشاركة بلفوضيل في قمة شتوتغارت، على اعتبار أن المواجهة تستدعي قتالية كبيرة للفوز بمعركة البقاء، وشارك إسحاق بلفوضيل في 25 مباراة بمختلف المسابقات مع نادي هرتا برلين منذ بداية الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.