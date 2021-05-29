مدرب هولندي لـ “سليماني”

أعلنت إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي مساء السبت، عن تعيين التقني الهولندي بيتر بوس مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وسيخلف بيتر بوس (57 سنة) المدرب الفرنسي رودي غارسيا، في مهمّة تدوم حتى صيف 2023.

وكان بيتر بوس قد أُقيل من منصبه في مارس الماضي، بعد تسجيل نتائج سلبية مع فريق بايرن ليفركوزن الألماني.

ولم يُحرز المدرب بيتر بوس ألقابا في مشواره التدريبي، ويبقى بلوغه نهائي الدوري الأوروبي مع فريق أجاكس أمستردام الهولندي عام 2017، أفضل نتيجة له.

ويضمّ فريق أولمبيك ليون الفرنسي لاعبَين دوليَين جزائريَين: المدافع جمال بلعمري (31 سنة) والمهاجم إسلام سليماني (32 سنة).

وإذا كان بلعمري سيُغادر فريق ليون بِنسبة كبيرة، لِانتهاء مدّة العقد، وأيضا لِقلّة منحه فرص اللّعب. فإن سليماني باقٍ في النادي الفرنسي حتى صيف 2022.