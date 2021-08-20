مدرب هولندي ينتقد رامز زروقي

رغم أنه لعب مباراة واحدة فقط في الموسم الجديد

يواصل المدرب الهولندي والمحلل التلفزيوني، يان فان ستا، انتقاداته للدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم نادي تفينتي الهولندي، بعد مباراة واحدة فقط من بداية الدوري الهولندي، وهو المتعود دائما على تقديم ملاحظات قوية ضد النجم الجزائري الصاعد في كل مرة.

وقال يان فان ستا في تصريحات لقناة “أر تي في أووست سبور” الهولندية، حول رأيه بخصوص خسارة تفينتي في أول لقاء بالدوري الهولندي أمام فورتونا سيتارد بنتيجة هدفين لهدف، وحمّل المسؤولية للاعب منتخب الجزائر، حيث قال: “هناك لاعبون لم يكونوا في المستوى.. هل هذا نتيجة التعب أم الضغط المفروض عليهم..؟”، في إشارة صريحة إلى زروقي الذي تغيرت وضعيته في النادي من لاعب ثانوي إلى آخر محوري ومهم في حسابات مدربه. وتابع اللاعب الهولندي السابق انتقاده للنجم الجزائري، وصرح: “عندما ترى زروقي بعد الإصابة، يمكنك القول بأنه لا يقدم ما هو منتظر منه”، قبل أن يدعو مدرب تفينتي، يان رونس، إلى ضرورة الاعتماد على لاعبي الوسط الجديدين، ميشال فلاب وميكاييل ساديلاك، بدلا من زروقي وإليتش في اللقاءات المقبلة.

وصرح: “فلاب وساديلاك لاعبان جيدان ويمكن الاعتماد عليهما في اللقاءات المقبلة.. صحيح أن المدرب يريد الاعتماد على اللاعبين الذين عمل معهم خلال فترة التحضيرات، لكن في بعض الأحيان يجب التغيير”، في دعوة صريحة منه لاستبعاد الجزائري عن قمة الجولة المقبلة أمام فريقه السابق أجاكس أمستردام، ويعيش زروقي (23 سنة) ضغوطا كبيرة هذا الموسم بعد تألقه مع تفينتي الموسم الماضي وحصوله على مكانة أساسية مع منتخب الجزائر، حيث تحول إلى النجم الأول في الفريق الهولندي وحمل شارة القيادة، ما جعله محور متابعة وسائل الإعلام الهولندية وزاد الضغط عليه، وهو ما أثر على مردوده داخل الملعب، على اعتبار أنه لم يكن جاهزا لهذا الدور بعد، ويحتاج لاعب الوسط الواعد لثقة مدربه في تفينتي حتى يلعب بطريقته المعتادة ويستعيد ثقته في نفسه.