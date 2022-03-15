مدرب وستهام الانجليزي يبعث برسالة جديدة لبن رحمة

تقرير إعلامي يشيد بالدولي الجزائري

أشاد المدير الفني لنادي وستهام الانجليزي، ديفيد مويز، بالدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، بعد أن أسهم الأخير في فوز فريقه على أستون فيلا، نهاية الأسبوع الماضي، بنتيجة (2-1)، لحساب المرحلة الـ29 من الدوري الانجليزي الممتاز، بطريقة وصفها، بعض المحللين، بالمثالية للرد على الانتقادات التي طالته في الآونة الأخيرة.

وقدم بن رحمة تمريرتين حاسمتين؛ الأولى حقق منها الأوكراني أندري يارمولينكو الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 70، وفي الثانية أضاف الإسباني بابلو فورنالس الهدف الثاني لوستهام يونايتد في الدقيقة 82، وبهذا الفوز، ومنح موقع “سوفا سكور” المختص في إحصاءات كرة القدم، النجم بن رحمة (26 عامًا) تقييم 7.9/ 10، كما أشادت وسائل الإعلام الانجليزية بما قدمه الجناح الجزائري في مباراة أستون فيلا.

وقال ديفيد مويز في تصريحات لوسائل الإعلام، ردا على سؤال متعلق برأيه حول مردود نجم “الخضر”: “هذا ما عليه فعله أليس كذلك..؟”، مضيفا: “لقد كان أفضل. لكني رأيت الكثير من الأشياء الجيّدة والكثير من الأشياء السلبية أيضا (في مردود بن رحمة خلال المباراة)..”، وتابع مويز توضيحه لفكرته بالتركيز على ما يريده فعليا من سعيد بن رحمة في كل مباراة، وصرح: “ما أحاول الحصول عليه هو أن يكون (بن رحمة) أفضل بشكل أكثر انتظامًا (أي ثبات المستوى)”، وأضاف: “ولكن إذا استمر في تقديم التمريرات الحاسمة واللعب بشكل أفضل فسأكون سعيدًا جدا به”.

وتطرق موقع “هامرز نيوز” في تقرير له عن سعيد بن رحمة إلى تصريحات المدرب الاسكتلندي، وقال بهذا الخصوص: “تعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لانتقادات شديدة خلال الشهرين الماضيين من بعض أنصار نادي وستهام ومويز نفسه”، مضيفا: “بطريقة ما مويز على حق. يحتاج بن رحمة إلى أن يكون أكثر ثباتا (المستوى)”، وتابع: “لكن من المؤكد أن للمدرب الاسكتلندي دور كبير في ذلك (مشكلة بن رحمة) بسبب الطريقة التي يتحدث عنه في وسائل الإعلام”، في إشارة إلى انتقاداته العلنية السابقة للدولي الجزائري، وأضاف نفس المصدر: “يبدو أن بن رحمة يصبح لاعبًا أفضل عندما يشعر بالثقة. إنه يحتاج إلى إخباره بمدى روعته”.

يجدر الذكر أن بن رحمة شارك 36 مباراة مع وستهام بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم الجاري، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.