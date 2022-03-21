مدرب وستهام يهاجم بن رحمة.. يدفعني إلى الجنون لهذا السبب

رغم تسجيله هدفا.. بقي في مرمى انتقاداته

عاد مدرب نادي وستهام الآنجليزي، ديفيد مويس، إلى انتقاد الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، بعد مواجهة فريقه أمام توتنهام، الأحد، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بخسارة زملاء اللاعب الجزائري بثلاثة أهداف لهدف، عندما صرح بأنه غاضب منه بسبب إفراطه في الاحتفاظ بالكرة، ما يؤكد بأن العلاقة بين الرجلين ليست على ما يرام.

وخسر وستهام “الداربي” اللندني بنتيجة 1-3 أمام توتنهام، حيث وقع سعيد بن رحمة على هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 35 من المباراة وقدم مستويات مقبولة حسب وسائل الإعلام الانجليزية والمحللين، لكن ذلك لم يكن كافيا لإقناع مدربه ديفيد مويس كالعادة، وكانت الصحافة الانجليزية انتقدت المدرب الاسكتلندي في عديد المرات بسبب طريقة تعامله مع بن رحمة، من خلال توجيه الانتقادات اللاذعة له في كل مرة، فضلا عن استبداله في كل المباريات وباستمرار مقارنة بالأسماء الأخرى في النادي، وأشارت إلى أنه اعتمد عليه أمام توتنهام بسبب إصابة اللاعب جارود بوين فقط.

وقال مويس، في تصريحات نقلها موقع “فوتبول لندن” البريطاني، ردا على سؤال متعلق بجلوسه على ركبتيه في إحدى اللقطات وصراخه على بن رحمة: “نعم كنت غاضباً من بن رحمة بسبب الاحتفاظ بالكرة.. حين تكون على حافة منطقة الجزاء وتحتفظ بالكرة بهذا الشكل وتعتقد أن الكرة ركلة حرة فهذا أمر صعب.. كان عليه أن يكون أسرع نوعاً ما”، وهو تصريح يبرز مرة أخرى بأن بن رحمة لن ينال رضا مدربه مهما فعل، رغم أن الأخير حاول تجميل هذا الانتقاد بتصريح آخر، عندما قال: “لكن بن رحمة عاد للحياة نوعاً ما، لا يوجد أي شيء خطأ من بن رحمة اليوم، لقد عاد للحياة”.

وسجل بن رحمة هدفه التاسع مع المطارق هذا الموسم والسادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأنه صنع 6 أهداف أخرى في “البريميرليغ”، لكن هدفه في السبيرز كان الثاني له في عام 2022 والأول منذ التسجيل في الفوز 3-2 على كريستال بالاس في أول أيام العام الحالي.

يجدر الذكر، أن نجم نادي وستهام خرج من حسابات جمال بلماضي، الذي قرّر عدم استدعائه للمواجهة المزدوجة أمام منتخب الكاميرون في الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2022 بقطر، يومي 25 و29 مارس على التوالي.