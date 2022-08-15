مدرب وستهام يواصل انتقاد بن رحمة والرحيل أفضل خيار لنجم “الخضر”

رغم أنه قدم مستوى جيدا في المواجهة الأخيرة

يواصل المدير الفني لنادي وستهام الإنجليزي، الأسكتلندي ديفيد مويز، انتقاداته للدولي الجزائري سعيد بن رحمة نجم فريقه رغم تألقه أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي خلال الجولة الماضية، الأحد، والمستويات الجيدة التي قدمها نجم “الخضر” في المباراة، باعتراف وسائل الإعلام والجماهير، ما يؤكد توتر العلاقة بين الرجلين و”شراسة” مويز في التعامل مع بن رحمة.

وسجل بن رحمة هدفاً ألغي بداعي التسلل، لكنه قدم أداء جيدا في خسارة وست هام 0-1 أمام نوتنغهام فورست في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرلبيغ”، فضلا عن مجانبته تسجيل هدف آخر بعد أن ردت العارضة الأفقية مخالفته الرائعة، دون الحديث عن التمريرة الحاسمة التي قدمها وجاءت على إثرها ضربة الجزاء التي ضيعها زميله ديكلان رايس.

وقال مويز رداً على سؤال لأحد الصحفيين حول مدى سعادة بأدائه بن رحمة ضد فورست: “لقد أدى بشكل أفضل اليوم، لكن في النهاية لم يكن حاسما، لم نتمكن من رؤية عرضية منه أو تمريرة حاسمة أو لمسة هدف، مما كان سيمنحنا الفارق”، وأكمل: “هو كان أفضل من ذي قبل اليوم، لكننا نريد الأفضل.. اليوم كان يفتقد إلى اللمسة الأخيرة”، وعن هدف بن رحمة الملغي تحدث مويز: “من الأفضل أن نسمع رأي الحكام الذين يحللون، سيقولون لك هل هو هدف أم لا، لا يهم ماذا أعتقد.. الحكم قرر الإلغاء.. لقد سددنا الكرة مرتين في العارضة، وأهدرنا ركلة جزاء، وألغي لنا هدف، هذا أمر غريب، الحظ كان معهم ولم يكن معنا”.

ويرتبط نجم نادي نيس الفرنسي السابق بعلاقة معقدة مع المدير الفني لـ”المطارق”، ديفيد مويز، الذي خصه بمعاملة غير لائقة، بحسب ما وصفته وسائل إعلام إنجليزية ومحللون الموسم الماضي، من خلال عدم الاعتماد عليه بانتظام وتحويله للاعب الأكثر استبدالا في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه لا يصنفه ضمن خياراته الأولى هذا الموسم، وهو ما أكدته هذه التصريحات.

ولا يزال الكثير من المحللين يرون بأن الحل الأمثل لبن رحمة في الفترة الحالية هو الرحيل عن وستهام من أجل تأكيد كل إمكانياته، وهو الذي تصدر في الفترة الأخيرة أخبار الانتقالات الصيفية، بعد أن وضعته مصادر إعلامية انجليزية على رادار نادي نوتنغهام فوريست، ويبقى أمل رحيل بن رحمة قائما إلى غاية غلق سوق التحويلات الصيفية.