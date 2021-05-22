مدرب وست هام سيعتمد على بن رحمة الموسم القادم

لا يستغل مؤهلاته بالشكل المناسب

تلقى الدولي الجزائري سعيد بن رحمة لاعب وست هام يونايتد، خبرا بخصوص موقف مدربه ديفيد مويس من رد فعله بعد استبداله أمام وست بروميتش.

مويس قام باستبدال بن رحمة قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، التي انتهت بفوز “الهامرز” على وست بروميتش بنتيجة 3-1، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت تقارير إعلامية إنجليزية، إلى أن رد فعل الجهاز الفني للفريق اللندني كان غير متوقع، وشددت على أن مويس وعلى عكس المتوقع، سعيد برد فعل بن رحمة، وتفاعل معه بشكل إيجابي.

ووصفت تلك التقارير أن تصرف بن رحمة يعكس “الروح التنافسية التي يتمتع بها، وهو ما يُحسب له أكثر من أي شيء”. وبناء على ذلك، تكهنت التقارير الإنجليزية بأن مويس سيواصل منح الثقة خلال المباراة الختامية للموسم الجاري أمام ساوثهامتون، للاعب الجزائري.

كذلك ينوي مويس الاعتماد بدرجة أكبر على بن رحمة في الموسم المقبل، ويكون وقتها قد اكتسب المزيد من الخبرات في إنجلترا، رغم أنه وباتفاق جميع المتابعين، لا يستغل مؤهلات مُحارب الصحراء بالشكل المناسب، إلا أن ما يُحسب له رغم كل شيء، هو سعيه الدائم لإبقائه جاهزا لأي مباراة.