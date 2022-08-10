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رياضة

مدرب وست هام يتّخذ هذا القرار تُجاه لاعبه بن رحمة

علي بهلولي
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مدرب وست هام يتّخذ هذا القرار تُجاه لاعبه بن رحمة

فتحت إدارة نادي وست هام الإنجليزي الأبواب أمام لاعبها الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لِتغيير الوجهة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط المهاجم بن رحمة (27 سنة) مع نادي وست هام الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وطلب التقني الأسكتلندي ديفيد مويس مدرب فريق وست هام من إدارة ناديه الإنجليزي، بِالتفاوض مع كلّ فريق يرغب هذه الأيّام في الاستفادة من خدمات المهاجم الجزائري.

واستنادا إلى تقرير نشرته الصحيفة البريطانية “ديلي ميل”، الأربعاء، فإن ترك بن رحمة لِفريق “المطارق” بات وشيكا. بعد أن جلبت إدارة نادي وست هام في الأيّام القليلة الماضية مهاجمَين، وهما: الإيفواري ماكسويل كورني من فريق بيرنلي الإنجليزي، والإيطالي جانلوكا سكاماكا في النادي المحلّي ساسولو.

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