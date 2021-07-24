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الجزائر

مدرب وفاق سطيف يتهم رئيس “لاصام” بالعنصرية

سليم.ع
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مدرب وفاق سطيف يتهم رئيس “لاصام” بالعنصرية

اتهم مدرب وفاق سطيف، التونسي نبيل الكوكي، رئيس جمعية عين مليلة شداد بن صيد بالتلفظ بكلمات عنصرية في حقه.
وقال الكوكي في تصريح للصفحة الرسمية لوفاق سطيف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”:” أعيش منذ سنتين في الجزائر، وأحسب نفسي تونسي وجزائري، وقد وجدت ترحيبا كبيرا في مختلف المدن التي تنقلت إليها، إلا أن ما تلفظ به رئيس جمعية عين مليلة عيب كبير ولا يشرف رئيس نادي”.
وأضاف مدرب الوفاق : ” سمعت من رئيس جمعية عين مليلة كلمتين، حيث قال التوانسة…لقد تفوه بكلمات أخجل أن أكررها”.
من جهة أخرى، وبعد هزيمة فريقه أمام جمعية عين مليلة، وتضييعه الصدارة لصالح شباب بلوزداد، أكد المدرب الكوكي، أن حظوظ الوفاق في نيل اللقب لا تزال قائمة، قبل أن يضيف: ” نحن نلعب على اللقب وليس على تفادي السقوط وما زلنا أحياء”.
هذا وأرجع مدرب الوفاق الهزيمة أمام جمعية عين مليلة، إلى غياب أغلب ركائز الفريق والذين بلغ عددهم سبعة لاعبين، بالإضافة إلى تلقي عمورة للبطاقة الحمراء، مؤكدا على عدم إيجاد الحلول في المرحلة الثانية للعودة في النتيجة.

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