مدرب وفاق سطيف يُوضّح

المدرب حسام البدري بِالمطار الدولي "الهواري بومدين" بِالعاصمة في جويلية 2022.

قدّم التقني المصري حسام البدري مدرب وفاق سطيف، الأربعاء، توضيحات لِأنصار الفريق وجماهير الكرة الجزائرية عامّة.

يأتي هذا في ظلّ استمرار النتائج السلبية لِفريق “النّسر الأسود”، وضجيج الانتقادات اللاذعة في نادٍ يملك قاعدة جماهرية عريضة.

وقال المدرب البدري إن الصورة التي كان يحملها عن الوفاق قبل قدومه إلى الجزائر في جويلية الماضي، كانت شبه خاطئة. وأوضح التقني المصري أنه وجد فريقا يُعاني ضائقة مالية حادّة، مُستدلّا بِعدم نيل لاعبيه للأجور والمنح لِحدّ الآن.

وأضاف في تصريحات للقناة الإلكترونية للوفاق، يقول إن قائمة لاعبيه يطغى عليها عنصر الشباب الذين يفتقدون التجربة. وهو ما يجب أن يتفهّمه الأنصار، بِضرورة منحهم المزيد من الوقت لِتقديم أفضل العروض والنتائج.

وتابع البدري قائلا إن إدارة النادي طمأنته بِبذل أقصى المجهودات لِجذب التمويل والإعانة المالية، وطلبت منه مواصلة العمل الفني دون الالتفات إلى الانتقادات، سواء التي تأتي من المدرجات أو خارج أسواء ملعب “8 ماي 1945”.

واختتم حسام البدري تصريحاته قائلا إنه يُفكّر في الرّحيل، لمّا ذكر بِأنّه تحدّث مع مسؤولي الوفاق، ووضع شرط تحييد العائق المالي في آجال لا تتجاوز شهر نوفمبر المقبل.

وعجز وفاق سطيف عن تذوّق حلاوة الفوز في المقابلات الثلاث الأخيرة للبطولة الوطنية، الأمر الذي جعله يتموقع أسفل جدول الترتيب في المركز الـ 11. كما تنتظره السبت المقبل مباراة قوية خارج القواعد أمام شبيبة القبائل.

قدوم البدري

حلّ التقني المصري حسام البدري، الأربعاء، بِالجزائر. تمهيدا لِتدريب فريق وفاق سطيف.

وسيمرّ حسام البدري إلى الإجراءات الإدارية مع مسؤولي نادي “النّسر الأسود”، قبل أن يُباشر مهامه الجديدة.

وقالت إدارة نادي وفاق سطيف إن حسام البدري سيُدرّب فريقها الكروي، في موسم 2022-2023.

واللافت أن المدرب حسام البدري، انسجم مُبكّرا مع “ثقافة” نادي وفاق سطيف، حتى أنه قدم إلى الجزائر يرتدي حذاءً بِاللَّونَين الأسود والأبيض (لونَي الفريق)!

وسبق لِحسام البدري تدريب منتخب بلاده مصر للأكابر ما بين 2019 و2021، والآمال ما بين 2013 و2015. فضلا عن أندية محلّية أبرزها الأهلي. كما كانت له تجربة خارج الوطن في السودان مع فريق المريخ ما بين 2010 و2011.

وبقي البدري بعيدا عن مجال التدريب منذ سبتمبر 2021، تاريخ نهاية مهمّته مع منتخب مصر.

ويُزيّن البدري سجّله بِكأس رابطة أبطال إفريقيا مع الأهلي المصري عام 2012، ولقب البطولة المحلّية مع النادي ذاته في أعوام 2010 و2017 و2018، وتتويجات أخرى.

وهكذا سيخلف البدري التقني الصربي داركو نوفيتش (50 سنة)، الذي درّب فريق “النّسر الأسود” لِفترة قصيرة ما بين أفريل وجوان الماضيَين.

وسيُركّز حسام البدري على لقب البطولة الوطنية وكأس الجمهورية (احتمال كبير أن تعود هذه المسابقة بعد توقّف في المواسم الثلاثة الأخيرة، بِسبب جائحة “كورونا” وكثافة أجندة المنافسات). ذلك أن وفاق سطيف غير معنيّ في الموسم الجديد بِرابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”، فضلا عن غياب التتويجات عن خزانته منذ عام 2017.