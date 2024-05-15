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رياضة

مدرب ولفرهامبتون يتحدّث عن مستقبل آيت نوري

علي بهلولي
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مدرب ولفرهامبتون يتحدّث عن مستقبل آيت نوري

يتحدّد مستقبل اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري بترك نادي ولفرهامبتون الإنجليزي أو مواصلة المغامرة، في الأيّام القليلة المقبلة.

وبرمج المدرب جاري أونيل لقاءً مع إدارة نادي ولفرهامبتون يُعقد في الأيّام القليلة المقبلة، ويتمحور حول تسريح اللاعبين وجلب آخرين، استعدادا للموسم الجديد.

وفي تقرير لها نشرته، الأربعاء، نقلت صحيفة “إكسبرس آند ستار” البريطانية على لسان المدرب أونيل، قوله إنه بِصدد تحرير تقرير مفصّل له صلة بِتعداد الموسم المقبل، وتقديمه لاحقا للإدارة لِتنفيذ مضمونه.

ووفقا للمصدر، فإن مصير المدافع آيت نوري على المحكّ. وأكّدت أنه أحد أقوى اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية 2024، من لدن أندية أوروبية كبيرة. وأضافت أن المدرب أونيل غير مُتمّحس لِتسريح الدولي الجزائري بِالنظر إلى كفاءته ووزنه في الخطّ الخلفي لِفريق “الذّئاب”.

ويرتبط ريان آيت نوري (22 سنة) مع نادي ولفرهامبتون بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وتبقّت مباراة وحيدة لِآيت نوري وزملائه قبل نهاية الموسم الحالي، لمّا يُواجهون نظراءهم من المضيّف فريق ليفربول عصر الأحد المقبل، بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الإنجليزية. ولا يُستبعد أن يُقدّم المدرب جاري أونيل بعدها التقرير المذكور إلى إدارة النادي الذي ينتمي إليه.

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