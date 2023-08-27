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رياضة

مدرب ولفرهامبتون يتّخذ هذا القرار تُجاه لاعبه آيت نوري

علي بهلولي
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مدرب ولفرهامبتون يتّخذ هذا القرار تُجاه لاعبه آيت نوري
ح.م

طرأ جديد بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري، مدافع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.

وترغب عدّة أندية في انتداب مدافع “الخضر” هذه الأيّام، علما أن آيت نوري (22 سنة) ما زال مرتبطا مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وأخبر المدرب جاري أونيل إدارة ناديه ولفرهامبتون أنه لا يُريد سماع أنباء تحويل آيت نوري، وأنّه يُصرّ على الاحتفاظ بِلاعبه الجزائري. يقول موقع “لو 10 سبور” الفرنسي في تقرير له نشره، الأحد. وأضاف أن فرص الفريق المحلّي نيس وأندية أوروبية أخرى (لم يكشف عن أسمائها) تقلّصت إلى حدّ كبير في الاستفادة من خدمات آيت نوري.

وكان المدرب جاري أونيل قد خلف في الـ 9 من أوت الحالي، التقني الإسباني يولن لوبيتيغي، الذي لم يمنح فرصة اللّعب كثيرا لِآيت نوري في الموسم الماضي.

وساهم ريان آيت نوري عصر السبت في جلب فوز ثمين رفقة زملائه في فريق ولفرهامبتون، بِهدف لِصفر على المُضيّف نادي إيفرتون، لِحساب الجولة الثالثة من عمر البطولة الإنجليزية.

ودخل آيت نوري إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كانت النتيجة مُتعادلة سلبا. قبل أن يتمكّن فريقه ولفرهامبتون من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الـ 87.

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