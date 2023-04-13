مدرب ولفرهامبتون يكشف عن وضعية آيت نوري

تطرّق مدرب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي جولن لوبيتيغي، الخميس، إلى وضعية لاعبه الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

وكان المدرب لوبيتيغي قد أبعد المدافع آيت نوري، عن المقابلات الرّسمية الثلاث الأخيرة لِفريقه ولفرهامبتون، مُفسّرا القرار بـ “السبب التكتيكي”.

وقال المدرب لوبيتيغي إن آيت نوري لاعب يملك قدرات فنية مُحترمة، ويتدرّب بِجدّية. في تصريحات نشرها موقع فريقه ولفرهامبتون الإنجليزي، الخميس.

وأضاف التقني الإسباني أن مدافع “الخضر” يتصارع بِضراوة مع زملائه، لِحجز مقعد في الخطّ الخلفي لِفريق ولفرهامبتون.

وأعطى المدرب جولن لوبيتيغي الانطباع، بِأنه سيُوجه الدّعوة إلى ريان آيت نوري في مواجهة الضّيف نادي برينتفورد، التي تُجري بعد ظهيرة السبت المقبل، ضمن إطار الجولة الـ 31 من عمر البطولة الإنجليزية.