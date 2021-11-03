مدرب يصاب بطلق ناري خلال مباراة رسمية في الأرجنتين

أصيب مدرب كرة قدم أرجنتيني برصاصة في كتفه، في مباراة جمعت بين فريقي “هوراكان لاس هيراس” و “فيرو دي جنرال بيكو” لحساب دوري الدرجة الثالثة في إقليم ميندوزا الأرجنتيني.

ونشب شجار بين مشجعي فريق “هوراكان لاس هيراس”، تطوّر إلى استعمال الأسلحة، ليفر اللاعبون من الملعب، باحثين عن مكان للاختباء من الطلقات النارية.

وأكدت الصحفية الرياضية الأرجنتينية “أوليه” إن المدرب فيرو ماوريسيو روميرو أصيب بطلق ناري في الكتف.

وأظهر مقطع “فيديو” المدرب روميرو وهو يعالج من الإصابة في كتفه، وقال النادي في وقت لاحق إنه ذهب إلى المستشفى للعلاج، وبأن حالته لا تدعو للقلق.