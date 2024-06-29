مدرسة افتراضية لأبناء الجالية الموسم المقبل

المسجلون فيها سيتلقون البرامج الوطنية.. بلعابد:

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، السبت، عن اطلاق مشروع المدرسة الجزائرية الافتراضية لفائدة أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.

وأكد وزير القطاع أن اطلاق هذه المدرسة سيكون ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، عبر مختلف دول العالم، موضحا أن التلاميذ المسجلين فيها سيتلقون البرامج الدراسية الجزائرية.

وفي سياق آخر، اعتبر بلعابد، في كلمة له خلال إشرافه على أشغال ندوة وطنية حول اختتام السنة الدراسية 2023-2024 وضبط جاهزية القطاع للدخول المدرسي 2024-2025 أن نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط لدورة 2024، والتي تم الاعلان عنها الخميس كانت “جد مرضية”، مذكرا بأن “نسبة النجاح قدرت بـ62.85 بالمائة أي بزيادة قدرها 11.23بالمائة مقارنة بالسنة الماضية”.

وقال الوزير إن “التحسن الذي تم تسجيله في هذه الدورة كان ملحوظا كما ونوعا”، مبرزا أن “عدد الناجحين المتمدرسين بتقدير بلغ 263088 ناجح من أصل 502521 مترشحا ناجحا، أي ما يعادل نسبة 52.35 بالمائة من العدد الإجمالي للناجحين، بينما بلغت النسبة في السنة الماضية 44.68 بالمائة من العدد الإجمالي للناجحين”.

ولفت بلعابد إلى أن هذه الامتحانات “جرت في ظروف جيدة، مع تسجيل تراجع غير مسبوق في عملية الغش، وذلك بفضل تجند كل الطاقات”، وذلك حفاظا على “مصداقية ونزاهة” هذه الامتحانات.

من جهة أخرى، تطرق الوزير في كلمته إلى ضبط جاهزية القطاع للدخول المدرسي المقبل، مؤكدا أنه سيتم “تجهيز قرابة 1700 مدرسة ابتدائية باللوحات الرقمية، لتقترب من 5000 مدرسة ابتدائية مجهزة”، مع “إعادة هيكلة مواد ومواقيت الطور الأول من التعليم الابتدائي من خلال التقليص من عدد المواد المدرسة في هذا الطور وتأجيل تدريس بعض المواد إلى الطور الثاني والثالث”.

كما أكد أنه سيتم “تدعيم الأنشطة الرياضياتية والرياضية والفنية من خلال تنصيب الهيكلة الجديدة لمواد الطور الأول للتعليم الابتدائي، حيث سينتقل الحجم الساعي الأسبوعي الممنوح للأنشطة في هذا الطور من 7 بالمائة إلى قرابة 20 بالمائة” إلى جانب “مضاعفة تعداد التلاميذ الملتحقين بأقسام التربية التحضيرية ليقارب 100 بالمائة”.

وفي سياق متصل، اوضح الوزير بأنه سيتم “استكمال ادراج اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي بتدريسها في السنة الخامسة من هذا الطور”، مبرزا أن مقاربة امتحان تقييم المكتسبات “أثبتت جدواها”، بعد تسجيل “تحسن ملحوظ في نتائج السنة الأولى متوسط”.

وأضاف الوزير أن الموسم الدراسي المقبل سيتميز بعدة “مستجدات وتحسينات أخرى”، منها إطلاق مشروع “المدرسة الدولية الجزائرية الافتراضية لأبناء الجالية الجزائرية، لأول مرة في تاريخ قطاع التربية الوطنية، وكذا إطلاق مدرسة افتراضية لتدريس أبناء الجالية الجزائرية بالخارج وفق البرنامج الرسمي لوزارة التربية الوطنية، والاعتماد الكلي على الرقمنة في التسيير بعد استكمال مسار الرقمنة بنسبة 100 بالمائة مع نهاية هذا الموسم الدراسي وتبني دفتر الشروط الجديد لاعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة”.

وفي موضوع آخر، أعطى بلعابد، السبت، بثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة، اشارة انطلاق الطبعة الأولى لنهائيات الأولمبياد الجزائرية للرياضيات، أين اشرف على فتح أظرفة الأسئلة الخاصة بهذه الأولمبياد التي تتواصل فعالياتها على مدار 6 أيام.

ومن المنتظر أن يتم تصحيح أوراق الإجابة في نفس اليوم من الامتحان، على أن تختتم الدورة بحفل يتم خلاله تكريم الناجحين الأوائل من طرف وزارة التربية.

وأوضح بلعابد أن هذه الأولمبياد، التي تنظم لأول مرة منذ الاستقلال وتخص التلاميذ الممتازين البالغ عددهم 321، بعد تصفيات وطنية بمشاركة 141.000 تلميذ وتلميذة في ثلاثة أصناف، تهدف إلى اختيار نخبة لتمثيل الجزائر في الأولمبياد الدولية، مشيرا إلى “القفزة النوعية” التي حققتها الجزائر السنة الماضية باحتلالها المرتبة الـ17 على المستوى العالمي والمرتبة الثانية على المستوى العربي.