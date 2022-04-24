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رياضة

مدرّب برست يُشيد بهدف بلايلي

الشروق الرياضي
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مدرّب برست يُشيد بهدف بلايلي
ح.م
يوسف بلايلي

أشاد مدرب نادي برست الفرنسي لكرة القدم بهدف مهاجمه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، في شباك ماتز لحساب الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي.

وقدّم بلايلي نقاط المباراة الثلاث لفريقه، بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد، والأول له مع برست في الدقيقة الـ27 من عمر المباراة.

وقال مدرب برست ميشال دير زاكاريان عقب نهاية المباراة:”قدّم يوسف مباراة كبيرة، وكان جيّدا تقنيا. وقد سجّل هدفا وقدّم تمريرة جميلة لزميله ستيف”.

كما نشر الحساب الرسمي للنادي في تويتر تغريدة قال فيها:”يوسف يفعّل عدّاد أهدافه مع برست”.

ويحتلّ برست المركز الـ11 في ترتيب البطولة، بـ45 نقطة. في حين يقبع ماتز في مؤخرة الترتيب بـ24 نقطة.

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