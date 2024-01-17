مدرّب بوركينا فاسو: سنواتي التي قضيتها في الجزائر كلّها سعادة

يُكنّ التقني الفرنسي هوبير فيلود الذي يُدرّب منتخب بوركينا فاسو لِكرة القدم، احتراما شديدا للجزائر.

ويقود المدرّب فيلود منتخب بوركينا فاسو لِمُواجهة “الخضر” بعد ظهيرة السبت المقبل، ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وقال هوبير فيلود: “في الجزائر، فزت بِالعديد من الألقاب، بعد أن مكثت هناك لِمدّة خمسة أعوام. إنه البلد الذي أحبّه بِشكل خاص، والذي يجعلني أشعر أنّني في حالة جيّدة. لديّ ارتباط شديد بِالجزائر”.

ودرّب فيلود (64 سنة) أندية وفاق سطيف واتحاد العاصمة وشباب قسنطينة وشبيبة القبائل، في تواريخ مُتباينة ما بين 2012 و2020. وأحرز لقب البطولة الوطنية مرّتَين، والكأس الممتازة للأندية في مناسبة واحدة.

وأضاف في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع “بي فوت” الفرنسي: “في الساحة الكروية الجزائرية هناك شغف جماهيري كبير بِهذه اللّعبة. والضّغط هناك يفوق بِنحو عشر مرّات ما هو سائد عندنا في مدينة مرسيليا”.

وبِخصوص مستوى منتخبات القارّة السّمراء في البطولة الإفريقية الحالية، قال هوبير فيلود إن الفارق تضاءل كثيرا، ولم تعد هناك فرق كبيرة وأخرى صغيرة. وأضاف أن أبناء هذه القارّة يُفضّلون كأس أمم إفريقيا على المونديال، ويولون منافسة “الكان” أهمّية بالغة.